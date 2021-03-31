Под Волгоградом «Рено Логан» сбил корову и перевернулся: водитель в больнице

Водителя госпитализировали с травмами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП произошло 30 марта в восемь вечера в Светлоярском районе Волгоградской области: в перевернувшемся «Рено Логане» едва не погиб 57-летний водитель. Как рассказал сам мужчина, он ехал по трассе «Москва - Астрахань» в сторону города-героя. Примерно на 1023 километре на дорогу вышла корова. Автомобилист не пытался ее объехать, это было рискованно.

- Он совершил наезд на корову, стоящую на проезжей части, после чего не справился с управлением, выехал на обочину и совершил опрокидывание кювет. В результате ДТП водитель госпитализирован, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что за сутки инспекторы ГИБДД задержали 16 нетрезвых водителей, зафиксировали 854 нарушений ПДД. Одного из автомобилистов разыскивают после происшествия в Ворошиловском районе Волгограда: неизвестный мужчина сбил 11-летнюю школьницу на улице Иркутской и уехал.