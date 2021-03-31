В Волгограде приступили к ремонту дорог

Дорожники уже приступили к ремонту. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Едва в Волгоград пришло тепло, как на улицах миллионного города стартовал ремонт дорог. Подрядчики уже начали работы на трех улицах - Куйбышева в Красноармейском районе, Дежнева в Тракторозаводском и Социалистической в Ворошиловском. Их ждет комплексная реконструкция по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Еще часть убитых городских улиц отремонтируют картами.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, пока на улице Социалистической дорожники снимают старые и устанавливают новые бордюры. В этом году асфальт обновят на участке в границах улиц Новоузенской и Профсоюзной, а еще восстановят около 50 люков и приведут в порядок тротуары. Выполняет ремонт МУП «ДСЭР Советского района». Имеющиеся здесь гранитные бордюры снимут, почистят и обещают вернуть обратно.

Стартовали работы и на улице Куйбышева, где заменят более 20 тысяч квадратных метров асфальта, а также восстановят колодцы. Приступили бригады «Астрол-ДСК» и к ремонту на улице Дежнева.

- Начать работы сразу после наступления благоприятной погоды стало возможным в результате заблаговременного определения подрядных организаций – электронные аукционы муниципалитет провел в конце 2020 года, - подчеркивают в мэрии.

Всего в 2021 году в Волгограде отремонтируют дороги на 40 улицах, в том числе в частном секторе. Продолжат расширять Ангарскую и строить дороги на улицах №10 и Добрушина в Долине.