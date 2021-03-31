На юге Волгограда горела пятиэтажка: пострадал мужчина

В пожаре пострадал мужчина. Фото: Юлия Данильченко

За минувшие сутки спасатели Волгоградской области выезжали на десятки ЧП: горели трава, мусор, квартиры, машины, частные дома. В одном из пожаров пострадал 39-летний житель Красноармейского района Волгограда. Это случилось 30 марта в 11:19 часов. На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы позвонили жильцы пятиэтажки по проспекту Героев Сталинграда.

- В одной из квартир многоквартирного дома горели домашние вещи на площади 2 квадратов. Пожарные расчеты 6-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 11.33 часов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Мужчину вовремя выели на улицу, а приехавшие врачи «скорой» приняли решение о госпитализации. Эксперты пожарной лаборатории устанавливают причины инцидента. Волгоградцам напоминают о правилах безопасности. В случае ЧП необходимо позвонить по номеру «101».