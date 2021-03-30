В Волгограде начали репетировать парад Победы

Фото волгоградского казачьего округа.

В этом году уже ничто не помешает провести в Волгограде парад Победы. И хоть до 9 мая еще больше месяца к торжественному маршу уже начали готовиться и военнослужащие и казаки. Сегодня, 30 марта, в городе-герое они провели свою первую репетицию парада. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Волгоградском казачьем округе.

Первая репетиция парада Победы прошла на территории войсковой части №22220 города Волгограда. Казаки вместе с военнослужащими Волгоградского гарнизона оттачивали шаг и строевую подготовку.

Отметим, что казаки Волгоградского казачьего округа уже в четвертый раз будут принимать участие в торжественном параде Победы и 9 мая снова пройдут парадным расчётом по главной площади нашего города.

Напомним, что в этом году будет праздноваться 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.