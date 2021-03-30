В Волгограде участницу ОПГ отправили в колонию за хищение нефти с завода

Фото волгоградского НПЗ.

В Волгограде суд Красноармейского района вынес первый приговор одной из участниц ОПГ, которая воровала моторное масло на заводе. 55-летняя волгоградка отправится в колонию на два года. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

Эта женщина была в числе тех двадцати сотрудников завода, которые почти год – с января по декабрь 2018 года - похищали нефть с волгоградского завода. Они умудрились украсть моторного масла почти на 15,5 миллионов рублей. В преступной схеме были задействованы и охранники, и те, кто работал непосредственно на производстве, и в структурных подразделениях предприятия.

Вскрыли махинаторов сотрудники регионального УФСБ России по вместе с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Всего в состав преступной группы входило 5 женщин в возрасте от 47 до 57 лет, а также 15 мужчин в возрасте от 35 до 56 лет, - уточняют в региональной прокуратуре.

Эти «работнички» вывозили нефть на тягачах и цистернах-полуприцепах с поддельными номерами. Потом сбывали украденное моторное масло в Калмыкии и Ростовской области, потом делили прибыль между собой.

55-летняя волгоградка, которой сегодня вынесли вердикт, работала на заводе оператором участка по приготовлению и наливу масел.

- Свою вину женщина полностью признала. Суд приговорил ее к 2 годам колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда, - сообщают в ведомстве. Но уточняют, что приговор еще не вступил в законную силу.

На стадии судебного рассмотрения находятся дела еще 2 участников этой ОПГ, которые признали свою вину.

- Расследование уголовного дела в отношении остальных 17 участников продолжается, его ведут сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. В рамках расследования арестовано недвижимое имущество, транспорт и денежные средства на общую сумму свыше 20 миллионов рублей, - отмечают в прокуратуре Волгоградской области.