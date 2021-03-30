В Волгограде экстренно эвакуировали студентов из общежития медуниверситета

Фото - скрин видео телеграм-канала ВолгГМУ.

Сегодня, 30 марта, в волгоградских образовательных учреждениях случился переполох. Примерно в полдень экстренно эвакуировали учеников и сотрудников из десяти школ города. А вечером «волна эвакуации» докатилась и до волгоградского медуниверситета. Сработала пожарная сигнализация и прибывшие на место спасатели выгнали на улицу всех студентов, которые находились в общежитии ВолгГМУ.

Правда, если школы сегодня эвакуировали из-за сообщений о возможном минировании (к счастью, ложных), то в общежитии медуниверситета «переполох» был плановый. Просто сегодня там прошли учения по пожарной безопасности. Об этом пресс-служба волгоградского медицинского университета рассказала в своем телеграмм-канале.

Прошли пожарные учения в студгородке, надо сказать, успешно. Все службы сработали слаженно и оперативно, так что студенты даже не успели испугаться, зато приобрели полезные навыки.