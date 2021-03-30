Волгоградцам запретили посещать леса: будут распылять пестициды

Обработка пестицидами будет вестись с 25 апреля по 17 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весеннее солнышко добралось до Волгоградской области и жители, соскучившись по теплу, уже начали строить планы по вылазкам на природу. В лес потянуло со страшной силой. Но не тут-то было: сегодня, 30 марта, председатель регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии подписала приказ «Об ограничении пребывания граждан в лесах, а также въезда в них транспортных средств». Данный приказ уже опубликован на сайте администрации Волгоградской области.

Как поясняют в документе, ограничения будут действовать в период, пока ведутся работы по обеспечению санитарной безопасности. Проще говоря, в ближайшее время начнут обрабатывать леса от вредителей «авиационным и наземным способом с применением пестицидов».

В частности, в период с 25 апреля по 17 июня, работы по распылению пестицидов планируют провести во всех волгоградских лесничествах. Будут бороться с главными врагами наших лесов – пилильщиком (сосновым рыжим, ткач красноголовы и ткач звездочный). А в Ольховском лесничестве деревьям угрожает зимняя пяденица.

И пока в лесах идет борьба с вредителями, советуем волгоградцам держаться от них подальше.