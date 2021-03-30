Волгоградцы, убившие парня у ночного клуба Loft, требовали оправдать их

Убийц отправили в колонию строгого режима. Они получили 17 лет на двоих. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

23-летний Натиг Микаилов и 25-летний Руслан Исаев, которые избили до смерти 18-летнего парня у у ночного клуба Loft в Волгограде, не только не признали свою вину, но еще и требовали в суде, чтобы им вынесли оправдательный приговор. Но они все-таки отправятся за решетку, и надолго.

Напомним, это громкое убийство произошло в феврале 2019 года. 18-летнего парня по имени Александр избили два незнакомца. Они нанесли ему многочисленные удары по голове, от которых мальчишка скончался на месте. Убийц вычислили и задержали практически сразу. Но они до последнего уверяли, что не причем.

В декабре 2020-го Ворошиловский райсуд Волгограда, проверив материалы следователей, которые собрали все факты, доказывающие вину подсудимых, вынес жесткий вердикт. Микаилова приговорили к 9 годам колонии строгого режима, Исаева – к 8 годам. Но убийцы не согласились к таким суровым наказанием и подали апелляцию.

Сегодня Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность приговора суда первой инстанции и оставил вердикт без изменения.

- Приговор вступил в законную силу, - уточняют в Волгоградской областной прокуратуре.