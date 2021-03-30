На дорогах Волгоградской области установят 90 светофоров и 4 тысячи дорожных знаков

Работы начнутся уже весной. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская область готовится к началу дорожного сезона. В планах на 2021 год – ремонт и строительство более 600 километров трасс, а также модернизация инфраструктуры для увеличения безопасности движения. В ближайшие месяцы на дорогах установят больше 4 тысяч дорожных знаков и 90 светофоров. Кроме того, на скоростных магистралях появится свыше 10 тысяч погонных метров барьеров.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомдортрансе, на средства нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на 135 пешеходных переходах в Волгограде, Волжском и области сделают ограждения и «лежачих полицейских», установят односекционные светофоры.

Внедряют в области и интеллектуальную транспортную схему. Сейчас она уже включает системы видеонаблюдения, фотовидеоксации нарушений ПДД, программу диспетчеризации общественного транспорта и системы информирования пассажиров. В этом году начнут отслеживать параметры транспортного потока, контролировать светофоры, планируют подключить и модуль координированного управления движением.