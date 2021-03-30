На юге Волгограда открывают еще один маршрут речного трамвайчика

Фото Пассажирский речпорт Волгограда.

Пока на автотранспортных предприятиях Волгограда еще формируют расписание дачных автобусов, пассажирский порт запускает уже пятый сезонный речной маршрут. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, с 31 марта теплоходы начнут ходить от причала в Красноармейске до Вязовой гривы.

- Речные трамвайчики будут ходить ежедневно. В первые два дня работы - 31 марта и 1 апреля - на возобновившем свою работу направлении «Красноармейск – Вязовая грива» теплоход будет совершать по 4 рейса в день. А со 2 апреля количество рейсов увеличат до десяти, - уточняют в Пассажирском порту Волгограда.

Кроме того, с 1 апреля увеличат количество рейсов на самом популярном речном маршруте «Волгоград - Культбаза ». Сейчас теплоходы совершают 45 рейсов в неделю, а будут – 57.

Напомним, что с открытием навигации в Волгограде уже возобновили свою работу речные трамвайчики по маршрутам «Обувная - Сарпинский», «Тулака - Сарпинский» и «Волгоград - Островная». Также действует круглогодичный маршрут «Руднева - Сарпинский».

С расписанием речных маршрутов можно ознакомиться здесь.