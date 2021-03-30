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Общество30 марта 2021 17:33

На юге Волгограда открывают еще один маршрут речного трамвайчика

С 31 марта теплоходы начнут ходить по направлению «Красноармейск – Вязовая грива»
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Пассажирский речпорт Волгограда.

Пока на автотранспортных предприятиях Волгограда еще формируют расписание дачных автобусов, пассажирский порт запускает уже пятый сезонный речной маршрут. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, с 31 марта теплоходы начнут ходить от причала в Красноармейске до Вязовой гривы.

- Речные трамвайчики будут ходить ежедневно. В первые два дня работы - 31 марта и 1 апреля - на возобновившем свою работу направлении «Красноармейск – Вязовая грива» теплоход будет совершать по 4 рейса в день. А со 2 апреля количество рейсов увеличат до десяти, - уточняют в Пассажирском порту Волгограда.

Кроме того, с 1 апреля увеличат количество рейсов на самом популярном речном маршруте «Волгоград - Культбаза ». Сейчас теплоходы совершают 45 рейсов в неделю, а будут – 57.

Напомним, что с открытием навигации в Волгограде уже возобновили свою работу речные трамвайчики по маршрутам «Обувная - Сарпинский», «Тулака - Сарпинский» и «Волгоград - Островная». Также действует круглогодичный маршрут «Руднева - Сарпинский».

С расписанием речных маршрутов можно ознакомиться здесь.