Глава села под Волгоградом ответит за смерть 9-летней девочки в фонтане-убийце

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Глава сельского поселения Даниловского района Волгоградской области ответит за смерть 9-летней девочки, которую убило током в фонтане. Прокуратура передала материалы следствия в суд. Напомним, эта трагедия произошла 5 июля 2020 года: подросток гуляла в парке с подругой и полезла в чашу фонтана за упавшей кепкой. Из-за электроудара она умерла на месте.

Как оказалось, фонтан-убийца был построен с рядом нарушений. Глава поселения нанял подрядчика, который на скорую руку возвел объект. Два года люди радовались, пока не случилась трагедия. Сейчас жители понимают, что погибнуть в фонтане мог любой.

- Расположенная в чаше фонтана электропроводка не была оснащена механической защитой, установленный там же погружной насос вовсе не был предназначен для откачки и перекачки воды в подобных сооружениях, более того – отсутствовало устройство автоматического отключения питания, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

Отметим, что в расследовании уголовного дела также участвовали оперативники регионального УФСБ.

За некачественные работы ответит и подрядчик.