В Волгограде на новую разметку на дорогах потратят почти 62 миллиона рублей

Каждый год на новую разметку на дорогах уходят миллионы рублей.

Каждый год на дорогах Волгограда обновляют разметку, но едва в городе сходит снег и от нее не остается и следа. И дорожники начинают ее наносить заново. Вот сегодня, 30 марта МБУ «Северное» опять объявила тендер – ищет подрядчика, который в очередной раз выполнит работы по нанесению дорожной разметки в городе. Цена вопроса – 61,6 миллионов рублей. И, надо сказать, что эти деньги потратят на обновление разметки только в четырех районах Волгограда – Дзержинском, Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском. А значит общая сумма (учитывая, что в этот перечень не попали еще четыре района), потраченная в Волгограде на новые «зебры» и разделительные полосы, будет вдвое больше.

В качестве материалов подрядчик обязан использовать не только традиционную эмаль, но также и современные новинки – микростеклошарик, термопластик и холодный пластик. Их срок эксплуатации, конечно, отличается, но не сильно. Исходя из документации, представленной на сайте Госзакупок, следует, что гарантийный срок на разметку, выполненную термопластиком или холодным пластиком с толщиной нанесения 1,5 мм и более - один год, а красками (эмалями) - три месяца (с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ заказчиком). А завершить все работы, согласно плану, подрядчик должен к 31 августа 2021 года. А значит следующей весной в Волгограде придется опять обновлять разметку. И так по кругу.