Еще 18,3 тысячи комплектов вакцины от коронавируса получила Волгоградская область

В области есть запас вакцины. Фото: Олег ЗОЛОТО

Желающих привиться было немало, а препарата не хватало. И вот хорошие новости: вторая за неделю партия вакцины «Спутник V» пришла в регион – это еще 18 тысяч 300 комплектов препарата. Вакцину уже распределили между 57 прививочными центрами.

- Вакцина поступает в соответствии с графиками Минздрава РФ, - прокомментировали «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона.

По данным облздрава, с начала прививочной кампании Волгоградская область получила в общей сложности уже более 104 тысяч комплектов «Спутника V». Первую прививку сделали уже более 77 тысяч жителей области, оба укола получили более 57 тысяч волгоградцев. При этом больше половины тех, кто решил пройти вакцинацию от коронавируса – это люди старше 60 лет, как из городов, так и из отдаленных поселков области, где работают мобильные бригады.

Записаться на прививку от коронавируса в Волгограде и области можно через поликлинику или на портале Госуслуг.