В Волгограде из-за писем с угрозами о минировании эвакуировали более 10 школ

Письма с угрозами поступили в несколько школ Волгограда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 30 марта в разных районах Волгограда эвакуировали учеников и сотрудников более десяти школ из-за сообщений о возможном минировании. Об этом «КП-Волгоград» сообщил личный источник. Известно, что на электронную почту учебных заведений пришли письма с угрозами. Информацию передали в правоохранительные органы.

На место выехали полицейские, спасатели и медики. Ребят и педагогов быстро вывели на улицу согласно плану эвакуации. С детьми все в порядке, их распустили по домам. В настоящий момент силовики обследуют школьные здания, проверяют, нет ли внутри опасных предметов. Возможно, речь о ложном минировании. Ведутся поиски отправителя писем.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Отметим, что в Волгограде периодически случаются подобные инциденты. Так, прошлым летом сообщения с угрозами поступали в суды.