Под Волгоградом на директора ДК завели уголовное дело за ремонт целой крыши

Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении директора «ДК «Октябрь» в Ленинском районе Волгоградской области. Сотрудники надзорного органа уличили руководство в халатности при ремонте целой крыши, который сделали за счет госбюджета.

Известно, что в 2018 году во дворце культуры за 1 миллион рублей починили крышу. Гарантия была до октября 2021 года. Через год в рамках нацпроекта «Культура» учреждение получило 20 миллионов рублей на развитие.

- С компанией-подрядчиком заключили муниципальные контракты на выполнение ряда ремонтных работ здания МБУК ДК «Октябрь». При этом одним из контрактов вновь предусматривался ремонт кровли здания, на что было потрачено из бюджета более 2 миллионов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура направила материалы проверки следователям. Сотрудники Среднеахтубинским МрСО СУ СКР возбудили уголовное дело. Проводится расследование.