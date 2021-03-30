В Волгограде запускают «дачные» электрички

Волгоградцев просят заранее ознакомиться с измененным расписанием электричек и планировать свои поездки. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области с 1 апреля официально стартует дачный сезон. Именно с этой даты в регионе обещали запустить все дачные маршруты общественного транспорта. Пока заработали только речные трамвайчики, которые будут ходить на остров Сарпинский. А сегодня, и в Приволжской железной дороге сообщили о назначении дополнительных пригородных поездов, которыми чаще всего пользуются волгоградские дачники. Их пустят с 3 апреля.

В частности, с 3 апреля в расписании появятся следующие электрички:

-№ 6201 Тракторная Пассажирская – Канальная. Поезд будет ездить по средам, субботам и воскресеньям. Со станции Тракторная Пассажирская он будет отправляться в 05.28, а на конечную прибывать в 07.17;

- № 6204 Канальная – Волгоград-1 также будет курсировать по средам, субботам и воскресеньям. Отправление со станции Канальная в 12.52, прибытие в Волгоград – в 14.15.

- Обращаем внимание, что с 3 апреля частично изменится и график движения городских электричек № 6301 Тракторная Пассажирская – Южная, № 6302 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская, № 6307 Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка, - отмечают в пресс-службе Привжд. - Просим пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать свою поездку.