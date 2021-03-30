Туман и +12 тепла: погода в Волгограде и области на 31 марта

В прошлом году в это время волгоградцы практически не выходили на улицу из-за самоизоляции. Но в этом вовсе не пандемия стала причиной редких прогулок: март выдался капризным, снежным, дождливым и пасмурным. Лишь к концу месяца весна решила исправиться и подарить волгоградцам хорошую погоду для активного образа жизни. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном ЦГМС, 31 марта в городе-герое будет 12 градусов тепла.

- Температура воздуха в регионе ночью +2...-3º, местами при прояснении до -8º. Днем +7...+12º. В Волгограде температура воздуха ночью около 0º, днем +9...+11º, - прокомментировали синоптики.

Правда, из-за незначительных осадков небо затянут тучи. Хотя иногда солнышко будет выглядывать. Местами возможен туман. Ветер юго-восточный с порывами от 2 до 13 метров в секунду.