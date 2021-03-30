Волгоградцы оказались не самыми бестактными в стране

Волгоградцы не самые бестактные люди в России Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Не совсем вежливо вмешиваться в чужой разговор, перебивать или не слушать собеседника. А еще давать советы всем подряд, даже малознакомым людям. Такое поведение может многое сказать о невоспитанности и бестактности человека. А где таких людей проживает больше всего? В России провели социологический опрос, чтобы определить самые бестактные города. Волгоград вошел в это число, но расположился в середине рейтинга независимого исследовательского агентства «Zoom Market». Волгоград занимает 12-е место, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные исследования.

А самые бестактные люди проживают в Ростове-на-Дону, Воронеже и Сочи. Они расположились в тройке лидеров рейтинга, чему вряд ли можно гордиться. А последнее, 21-е место, занял Владивосток. Там наиболее тактичные жители.

Для составления рейтинга проводился социологической опрос на улицах городов и по телефонам. В нем приняли участие более 2500 респондентов старше 18 лет. В целом по России только 23% опрошенных отметили, что могут вмешаться в чужой разговор без приглашения. 67% участников исследования дослушивают собеседника до конца, не перебивая. Зато в стране очень много тех, кто готов раздавать всем подряд советы. По статистике, в России таких 86% человек.