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Общество30 марта 2021 12:30

Под Волгоградом рыбакам грозит приличный срок за электроудочку

Трое мужчин рискуют получить по пять лет тюрьмы
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.

Урюпинский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении трех браконьеров: мужчины попались на том, что ловили рыбу с помощью тока, а это запрещено. Рыбаков поймали с добычей и электроудочкой недалеко от хутора Пертровсий в июле прошлого года. Двое на надувной лодке плыли в реке Хопер, а третий ждал в машине.

- При помощи подключенного к аккумуляторной батарее электролова они пускали в воду ток и вылавливали рыбу. Сообщник на автомобиле ожидал их неподалеку, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

В итоге они нанесли природе серьезный ущерб, который оценили на 80 тысяч рублей. Отметим, что злоумышленников задержали сотрудники Росрыболовства и УФСБ России по Волгоградской области. Уголовное дело расследовали полицейские. Отметим, каждому из подсудимых грозит по пять лет тюрьмы.