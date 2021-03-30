«Не знала, что беременна»: у выбросившей на свалку младенцев волгоградки 5 детей

Многодетная мать выбросила недоношенную двойню на мусорку. Фото: Евгения ГУСЕВА

У 37-летней жительницы Волгограда, которая выбросила мертворожденную двойню на свалку, пятеро детей – два мальчика и три девочки. Самой младшей всего пять лет. Напомним, женщина скрывала беременность и не обращалась к врачам. Даже когда поняла, что у нее начались преждевременные роды, не вызвала «скорую». 25 марта мальчик и девочка появились на свет, правда, без признаков жизни. Волгоградка завернула их в покрывало и положила полиэтиленовый пакет с отходами, затем выбросила. 27 числа при сортировке мусора работники нашли тела младенцев, о чем сообщили в правоохранительные органы.

Следователи быстро нашли роженицу, та во всем созналась. «До последнего она сама не понимала, что беременна, списывая утомляемость и недомогания на избыточность веса», - такие показания дала волгоградка сыщикам.

Отметим, что визуальных повреждений у недоношенных младенцев нет. Саму женщину госпитализировали и прооперировали. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали «КП-Волгоград» СУ СКР по Волгоградской области.