«Концессии» Волгограда прокомментировали решение владельцев облигаций

Компании уверяют, что продолжают работать в штатном режиме. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Инвесторы коммунального хозяйства Волгограда компании «Концессии теплоснабжения» и «Концессии водоснабжения» прокомментировали решение прошедшего 26 марта 2021 собрания владельцев облигаций эмитента. Коммунальные операторы заверяют, что принятые решения позволят произвести выплаты инвесторам в более поздние сроки, но не ведут к банкротству компаний и не влияют на производственную деятельность. Волгоградцы продолжат получать тепло, горячую и холодную воду, а контрагенты компаний – все текущие платежи.

- Формально представители инвесторов получили возможность обратиться в суд в связи с неисполнением эмитентом облигаций своих обязательств, где, в случае необходимости, будут рассмотрены их доводы. Это стандартная юридическая процедура, - сообщили «КП-Волгоград» в РСО. - Она обеспечивает гарантии для инвесторов, но не приведет к остановке производственной деятельности концессии.

По данным «Концессий», на сегодня в городской водопровод компания вложила 6,4 миллиарда рублей, в тепловое хозяйство – 4,3 миллиарда.