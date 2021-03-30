На трассе в Волгоградской области иномарка влетела в фуру: водитель погиб

У водителя легковушки не было шансов спастись. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Накануне днем, 29 марта, на трассе в Волгоградской области случилась смертельная авария. В Светлоярском районе на автодороге «Волгоград - Элиста» 65-летний водитель за рулем «Kia Optima» выехал на встречную полосу. Он не заметил, что там едет фура «Freightliner». В итоге легковушка влетела под большегруз. Фура выехала на обочину, а «Kia» превратилась в груду железа. К сожалению, водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Продолжают автомобилисты не замечать на дорогах пешеходов. В Волжском в понедельник утром 61-летний водитель на «Nissan Almera» на улице Пионерской сбил 16-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия школьницу увезли в больницу.