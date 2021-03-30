55-летняя волжанка умерла в больнице после пожара

Врачи пытались спасти пациентку, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Фото: Юлия Данильченко

55-летняя жительница Волжского скончалась в больнице после пожара. Причиной смерти стали не ожоги или отравление продуктами горения, а политравма. Предположительно, спасаясь от огня, женщина выпрыгнула через окно. Как сообщи в ГУ МЧС по Волгоградской области, ЧП произошло 29 марта в 15:35 часов на улице 87-ой Гвардейской. В многоэтажном доме загорелась квартира. Как говорят соседи, сначала вспыхнул натяжной потолок, а потом и вещи. К моменту приезда спасателей волжанку уже госпитализировали в больницу.

- Женщину с политравмой доставили в реанимацию городской клинической больницы имени Фишера. Врачи предприняли все усилия для ее спасения. Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, женщина скончалась, - прокомментировали в облздраве.

МЧС напоминает волгоградцам о правилах пожарной безопасности. В случае ЧП необходимо позвонить по номеру «101».