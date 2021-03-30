В Волгограде замдиректора театра оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер

Роспотребнадзор привлек руководство «Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра» к ответственности за несоблюдение антиковидных мер. Во время проверки помещения по Академической в Ворошиловском районе инспекторы нашли ряд грубых нарушений, которые уж точно не препятствовали распространению коронавирусной инфекции. Из-за плохой обработки ручек, подлокотников, поручней, перил зрители рисковали подхватить вирус.

- Не обеспечена дезинфекция с кратностью обработки каждые два часа всех контактных поверхностей, в гримерной не организовано расположение гримерных мест на расстоянии друг от друга не менее 1,5 метров, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Роспотребнадзора

Нарушения в ближайшее время устранят. Сотрудники надзорного органа еще раз проверят театр. Заместитель директора выплатит 25 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу, его можно оспорить.