Под Волгоградом коммивояжер дважды ограбил женщину-ветерана

88-летняя пенсионерка из Камышина дважды стала жертвой 32-летнего грабителя. Лишь в третий раз преступника задержали соседи и передали полиции. Первый инцидент произошел в сентябре 2020 года. Мужчина представился агентом и предложил потерпевшей аппарат для лечения суставов за 50 тысяч рублей. Он знал, что женщина – ветеран войны, прошла концлагерь. В итоге старушка отдала за прибор 8 тысяч рублей, но товар так и не увидела. Зато злоумышленник точно знал, что деньги она прячет под матрасом.

В октябре коммивояжер вернулся снова. Он грубо толкнул пенсионерку, забрал 13 тысяч и ушел. В третий раз пришел в ноябре, но бдительные соседи задержали грабителя.

- В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Грабеж». За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.