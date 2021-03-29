С 1 апреля более 40 тысячам волгоградцев увеличат пенсии

С 1 апреля 2021 года все волгоградцы, которые получают социальные пенсии, получат ее в повышенном размере Выплаты проиндекцируют на 3,4%. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном отделении Пенсионного Фонда России, повышение затронет более 41 тысячи наших жителей.

- Увеличат (также на 3,4%) и размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и другие социальные выплаты, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии, - добавляют в ПФ. - В первую очередь повышение коснется детей-инвалидов, инвалидов с детства, детей сирот, а также «чернобыльцев», военнослужащих и членов их семей, которые получают пенсии в органах Пенсионного фонда.

Также увеличат пенсии тем, кто получает дополнительные выплаты за особые заслуги перед Россией (Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Ленина и люди, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней). Причем им проиндексируют пенсии вне зависимости от того, продолжают эти люди работать или нет.

- Напомним, что минимальный уровень пенсии у неработающих пенсионеров по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума, установленного в в Волгоградской области в 2021 году. Сейчас он составляет 9020 рублей. Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами ниже прожиточного минимума, то ему устанавливается социальная доплата к пенсии, - уточняют в областном отделении ПФ.