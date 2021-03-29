Убийца волгоградского полицейского не смог оспорить пожизненный приговор

Андрея Петренко больше не выйдет на свободу. Никогда. Фото волгоградского областного суда.

48-летний Андрей Петренко из Городищенского района Волгоградской области, который убил полицейского, заступившегося за женщину, еще надеялся смягчить суровый вердикт суда. Напомним, его приговорили к пожизненному заключению. Но Петренко посчитал, что это наказание для его слишком суровое и вместе с адвокатом они подали апелляцию. Сегодня, 29 марта 2021 года, Третий апелляционный суд (города Сочи) оставил приговора Волгоградского областного суда без изменений. А значит, волгоградец пробудет за решеткой до конца своих дней. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в областной прокуратуре.

Непонятно, на какое «смягчение» наказания надеялся Петренко, подавая апелляцию. Ведь он – настоящий рецидивист, который уже был не раз судим и провел в колонии в общей сложности уже более 12-ти лет. А в марте прошлого года напал на женщину с целью ограбления, а потом еще и зарезал полицейского.

Напомним, произошло это 23 марта 2020-го. Петренко подкараулил узбеяку у подъезда, приставил нож к ее горлу и потребовал отдать все деньги. Но женщине удалось вырваться. Она успела добежать до здания волгоградского УЭБ и ПК ГУ МВД и обратилась за помощью к дежурному на посту. Дежурил в тот день как раз 35-летний Владимир Тафинцева. Он смог задержать преступника и отвести его в КПП для установления личности. Но едва страж порядка отвернулся от рецидивиста, как тот достал нож и нанес несколько ударов в грудь Тафинцева. Один из ударос пришелся в самое сердце. Полицейский скончался на месте. У него осталась дочь и беременная на тот момент супруга.

- Петренко будет отбывать пожизненное заключение в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу, - уточняют в областной прокуратуре.