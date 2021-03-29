В Волгограде заработали еще три маршрута теплоходов

Речные трамвайчики расширяют расписание и географию. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Весна наконец-то полноценно вступила в свои права: растопила снег, напоила реки. Уровень воды в Волге резко вырос и волгоградские власти приняли решение запустить еще три маршрута речных трамвайчиков. Один теплоход будет ходить из Волгограда на Островную, еще два – на остров Сарпинский (с Тулака и станции «Обувная»). Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии.

- Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям, - сразу уточняют в администрации Волгограда.

В частности, по маршруту «Волгоград – Островная» теплоходы будут отправляться от городского причала в 08.30 и 16.00, в обратном направлении - в 09.30 и 17.00.

По маршруту «Тулака-Сарпинский» суда будут отходить от волгоградской пристани в 07.30 и в 15.30, обратно поплывут в 08.40 и в 16.40.

Теплоход с острова Сарпинский до «Обувной фабрики» будет отправляться в 08.00 и в 16.00, в обратном направлении в 08.20 и в 16.20.

В «Пассажирском порту Волгограда» напоминают, что с началом весенней навигации уже работает маршрут «Волгоград - Культбаза», а также теплоходы не прекращали ходить по круглогодичному маршруту «Руднева - Сарпинский».

С актуальным расписанием волгоградских речных трамвайчиков вы можете ознакомиться здесь.