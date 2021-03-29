С начала года в Волгоградской области обнаружили 469 утечек газа и неисправностей оборудования в домах

ТО газовых плит и котлов необходимо проводить не реже раза в год. Фото: Олег ЗОЛОТО

В последнее время в стране участились случаи взрывов, утечек и отравлений газом. Поэтому в январе - феврале 2021 года в жилых домах Волгоградской области устроили 87 рейдов для проверки газового оборудования и вентканалов. Проверили 783 дома, нашли 469 нарушений, в том числе утечки газа и неисправность оборудования.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональной ГЖИ, только в прошлом году после проверок возбудили 285 дел по статье 9.23 КоАП РФ, суд уже вынес 159 постановлений об административном наказании. Штрафы для граждан составляют до 2000 рублей, для должностных лиц - до 20 тысяч, для юридических - до 100 тысяч.

В ведомстве отмечают, что и у управляющий организации, и у каждого собственника должны быть заключены договоры на ТО ВДГО. Техобслуживание газовых плит и котлов необходимо проводить не реже раза в год. Еще чаще – три раза в год – в доме должны проверять дымовые и вентканалы. Причем делать это должна только специализированная организация.