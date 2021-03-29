Игорь Артамонов: Росгвардия – это опора и защита, вы всегда рядом, когда это необходимо

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня поздравил с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии. 27 марта исполняется 210 лет войскам правопорядка и 5 лет Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации.

«Росгвардия – это опора и защита, вы всегда рядом, когда это необходимо. Вы очень нужны государству и гражданам нашей страны. Большое спасибо за ваш самоотверженный труд. Поздравляю с праздником», – сказал Игорь Артамонов.

В Липецкой области в состав Росгвардии входят подразделения специального назначения – СОБР и ОМОН, лицензионно-разрешительной работы, государственного контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, вневедомственной охраны, органы управления. Росгвардия в регионе контролирует оборот оружия, занимается частной охранной и детективной деятельностью, охраняет государственные и особо важные объекты, специальные грузы.

Сотрудники ОМОН и СОБР осуществляют задержание особо опасных преступников, проводят специальные операции по обеспечению общественной безопасности, участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Бойцы спецподразделений Росгвардии несут службу как в Липецкой области, так и за её пределами, в том числе в Северо-Кавказском регионе. Боевой состав СОБР и ОМОН прошёл через все «горячие точки» Северо-Кавказского региона. Отряды выезжали в служебные командировки на Кавказ более 140 раз.

В Липецкой области сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН ежесуточно заступают на дежурство по обнаружению, идентификации и обезвреживанию взрывоопасных предметов. В 2020 году кинологи и сапёры ОМОН липецкой Росгвардии обследовали и обезвредили более 30 взрывоопасных предметов.

Сотрудники вневедомственной охраны участвуют в профилактике правонарушений, обеспечивают охрану общественного порядка. Ежесуточно в областном центре несут службу 24 экипажа групп задержания вневедомственной охраны территориального Управления Росгвардии.

На сегодняшний день под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится более 6 300 объектов в Липецкой области. Наряды вневедомственной охраны за 2020 год совершили более 9 тысяч выездов по сигналу «Тревога» на охраняемые объекты. Группами задержания вневедомственной охраны при несении службы на маршрутах патрулирования задержано более 780 правонарушителей, из них 28 лиц, находящихся в розыске. Не допущено ни одного преступления на охраняемом объекте.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебных обязанностей, действующие бойцы спецназа липецкой Росгвардии награждены государственными наградами: орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью Суворова и медалью Жукова. Также были вручены Благодарности главы региона и Благодарственные письма администрации Липецкой области.