Здание областной больницы в Волгограде оденут в леса

Вот так к осени преобразится хирургический корпус больницы. Фото с сайта ВОКБ №1.

Шаг за шагом преображается волгоградская областная клиническая больница №1, причем, как внутри (появляется новое современное оборудование и уже завершены внутренние работы), так и снаружи. В планах на этот год – обновить здание хирургического корпуса. Уже в ближайшие дни его оденут в леса - их предстоит установить на площади почти в 6 тысяч квадратных метров. После чего рабочие приступят к ремонту фасада.

- Строителям предстоит утеплить здание его минераловатными плитами, задекорировать воздуховоды, смонтировать системы водоотведения и ночной подсветки, - делятся планами в ВОКБ №1.

Кстати, этот корпус наконец-то впишут в единый стиль областной больницы: его облицуют фасадными панелями бежевых и коричневых цветов (именно в этой цветовой гамме выполнены остальные здания больницы)

- По условиям контракта, все работы должны быть завершены до конца августа. Средства на ремонт фасада хирургического корпуса больницы выделены из регионального бюджета, - уточняют в волгоградской областной клинической больнице №1.