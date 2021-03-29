Маникюрша украла у волгоградки шубу в кафе

Подозреваемой грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Уголовное дело по статье «Кража» возбудили в отношении 26-летней жительницы Волгограда: мастера маникюра подозревают в хищении шубы из песца у 35-летней женщины. Обе дамы 22 марта отдыхали в одном из кафе по улице Московской в Дзержинском районе города-героя. Владелица оставила верхнюю одежду в гардеробе, а когда собралась домой, ее там уже не оказалось. Самостоятельные поиски тоже не принесли результатов. Так как вещь была недешевая, потерпевшая обратилась в полицию.

Стражи порядка опросили посетителей заведения, а также просмотрели камеры видеонаблюдения. Воровка попала в кадр.

- Подозреваемая созналась в содеянном. Похищенная шуба возвращена потерпевшей. В отношении задержанной избрана мера пресечения – подписка о невыезде, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Волгоградке грозит до пяти лет тюрьмы.