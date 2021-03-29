В Волгоградскую область привезли большую партию вакцины от коронавируса

В Волгоградской области 57 тысяч человек полностью завершили вакцинацию от ковида Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградскую область привезли новую партию вакцины от коронавируса. Как ранее сообщал облздрав, эта поставка стала самой большой с начала прививочной кампании от COVID-19. В регион доставили 14 600 комплектов вакцины «Спутник V». Препарат уже получили все прививочные центры. Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области, такая партия препарата позволит увеличить ежедневное количество жителей региона, которые смогут привиться.

Записаться на укол от коронавируса можно по телефонам поликлиники или прививочного центра, при личном посещении медучреждения или через портал Госуслуг. Всего с начала вакцинации от ковида первую дозу препарата получили 73 тысячи жителей области. Полностью завершили иммунизацию 57 тысяч волгоградцев. Более 50% прошедших вакцинацию – это люди старше 60 лет.

Напомним, на прошлой неделе в Волгоградскую область поступила партия «Спутника V» из 5 тысяч доз.