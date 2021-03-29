В Волгограде неадекватный пациент избил охранницу больницы №25

Фото: скрин с видео пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.

Инцидент произошел 27 марта в приемном отделении больницы №25 в Волгограде: 32-летний пациент набросился на 56-летнюю сотрудницу охраны. Женщина не ожидала нападения, спокойно ходила по холлу медучреждения, как внезапно буйный мужчина абсолютно беспричинно стал бить ее кулаками. После агрессивной атаки развернулся и вышел на улицу. Работники вызвали полицейских.

- Прибывшие на место полицейские установили, что преступление совершил доставленный накануне в больницу 32-летний пациент. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вел себя буйно. Самовольно покинув палату, он направился к выходу и причинил телесные повреждения женщине, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Кстати, волгоградец так и не смог пояснить, почему избил женщину. Возбуждено уголовного дело по статье «Побои». Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.