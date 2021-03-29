В Волгограде наказали кондуктора, которая нагрубила и высадила из автобуса ребенка-инвалида

Кондуктор необоснованно обругала подростка в автобусе №2 Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За невнимательность и грубость кондуктор автобуса №2 получила дисциплинарное наказание и лишилась работы. Все из-за конфликта, который случился с 16-летним ребенком инвалидом 28 января. Девочка села в автобус №2, она предъявила кондуктору социальную карту «Волна» и документ, подтверждающий право на льготный проезд. В ответ работница МУП «ВПАТП №7» стала грубить и угрожать подростку. Она решила, что справка недействительна. В итоге расстроенному пассажиру пришлось выйти из автобуса. А она ехала на учебу в колледж. Семья студентки обратилась к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области.

Во время проверки выяснилось, что у девочки был действительный документ об инвалидности, и она имела право на льготный проезд. А конфликт произошел из-за невнимательности кондуктора, которая не рассмотрела справку. По результатам проведенного служебного расследования МУП «ВПАТП № 7» семье подростка принесли официальные извинения, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. Кондуктора за нарушение должностной инструкции привлекли к дисциплинарной ответственности. В мэрии добавили, что женщина больше не работает в транспортном предприятии.