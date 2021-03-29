Не справился с управлением: в жуткой аварии под Волгоградом «ГАЗ» протаранил иномарку

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Ранним утром понедельника, 29 марта, в Волгоградской области произошла жуткая авария. Во Фроловском районе на 829 километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулись два автомобиля. Водитель за рулем грузовика «ГАЗ» ехал в сторону Москвы. Он не справился с управлением. Машину повело на встречную полосу, где она лоб в лоб протаранила легковой автомобиль «Toyota». Удар был страшной силы. Кадры с места ДТП шокируют. Машины превратились в груду металла, а «ГАЗ» вдобавок опрокинулся на бок.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

И каким-то чудом в дорожно-транспортном происшествии удалось избежать жертв. Оба водителя 1989 и 1976 года рождения получили различные травмы. Они обратились за медицинской помощью, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, скорая помощь и пожарные.