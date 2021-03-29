За выходные волгоградцы обогатили аферистов на 1,5 миллиона рублей

Несколько десятков волгоградцев написали заявления в полицию на мошенников. Неизвестные лица под видом банковских сотрудников обманом получали данные счетов и карточек, списывали последние сбережения, оформляли кредиты. 41-летний житель Михайловки вообще взял займ на 841 тысячу рублей. Все средства оказались у злоумышленников. 63-летний пенсионер из Волгограда по такой же схеме лишился 285 тысяч. Попалась на уловку и 37-летняя женщина из Октябрьского района: у нее украли 241 тысячу рублей.

- Только 48-летняя жительница Дзержинского района не попалась на уловку афериста. Она прервала разговор и обратилась в полицию. По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Волгоградцам напоминают: не доверяйте незнакомцам по телефону!