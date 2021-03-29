Автомобилисты дождались: на этой неделе в Волгоградской области начнут ремонтировать дороги

В Волгограде сошел снег, а с ним и асфальт Фото: Екатерина СИМОХИНА

Капризы погоды задержались в Волгоградской области. То снег, то дождь, а также перепады температур от минусовых к плюсовым. Все это ударило по дорогам региона. Спокойно и без крепких слов проехать по магистралям автомобилистам невозможно. Но на этой неделе в Волгоградской области устанавливается нормативный температурный режим. Он позволит приступить к плановым работам по строительству, реконструкции и ремонту дорог. Об этом на оперативном совещании в администрации области заявил губернатор Андрей Бочаров. В этом году работы охватят 600 километров дорог, сообщили «КП-Волгоград» в администрации области.

- Свыше 80 километров предстоит построить и реконструировать. В 1,5 раза увеличиваются объемы строительства, реконструкции и ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - добавил глава Волгоградской области.

С этой недели ремонт начнется на тех участках, на которых после осенне-зимнего периода появились ямы. В рамках гарантий дефекты должны устранять подрядчики. Кроме обновления и строительства магистралей специалисты обеспечат обновление дорожной разметки.

А асфальт на многих дорогах минувшую зиму не пережил. Его будто смыло, как и весь ямочный ремонт. Проблемных участков в Волгограде предостаточно. Чего только стоят мост через Волго-Донской канал, Вторая продольная, путепровод на Менделеева, дорога у онкоцентра.