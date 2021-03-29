Не позаботились о персонале: на Аллее Героев в Волгограде ресторан нарушал антиковидные требования

В ресторане персонал не обеспечили масками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде не прекращаются проверки по соблюдению предпринимателями антиковидных требований. Как показывает практика, не все работают так, чтобы не распространять коронавирус. Проверка специалистов Роспотребнадзора выявила нарушения в ресторане горской кухни «Чуду», который находится на Аллее Героев, 4. Ранее заведению выдали предписание на устранение недочетов. Однако они не были выполнены. В ресторане не позаботились о здоровье персонала. Сотрудники не были обеспечены необходимым запасом средств индивидуальной защиты – масок, рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. И теперь заведение должно раскошелиться на немалую сумму.

Центральный районный суд Волгограда привлек ресторан «Чуду» ООО «МИР» к административной ответственности. За санитарно-эпидемиологические нарушения его руководство наказали штрафом в 100 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу, его можно обжаловать.