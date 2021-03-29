В Волгограде умер известный художник Глеб Вяткин

Глеб Вяткин умер на 87 году жизни. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Стало известно о смерти известного волгоградского художника Глеба Вяткина: он скончался на 87-ом году жизни 28 марта. Об этом «КП-Волгоград» сообщили друзья мастера.

«Прощай, Глеб Михайлович...» - написал в соцсетях бизнесмен Николай Малыгин, близко знавший Глеба Михайловича.

Напомним, Вяткин родился в Перми. Окончил два училища – по классу скрипки в родном городе, а затем Ленинградское высшее Художественно-промышленное училище имени Мухиной. В 1971 году стал членом Союза художников. Это о нем итальянский художник Эрнесто Треккани говорил: «Глеб - художник-философ и немного маг». Глеба Вяткина при жизни наградили медалью фонда «Возрождение» (Италия) и орденом «Царицынская муза».

Работы волгоградского художника имеются в галереях по всему миру: Англии, Египте, Франции, Италии, Испании, США и многих других странах. Насладиться картинами Вяткина можно в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Машкова.

Редакция «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнования родным и близким.