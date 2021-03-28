Снег с дождем и 8 градусов тепла: погода в Волгограде и области на 29 марта

Весь март волгоградцы только и гадали, когда же можно раз и навсегда убрать зимние вещи и, наконец, достать легкие куртки, а с ними и хорошее настроение. Но зима никак не хотела отступать: почти до конца первого месяца весны шел снег. Его было так много, что буквально вчера в Волгограде можно было лепить снеговиков. Сегодня все растаяло. Так будет и завтра, обещают синоптики. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном ЦГМС, 29 марта в городе-герое будет преимущественно солнечно и до 8 градусов тепла.

- В отдельных районах небольшие осадки (снег, мокрый снег, снег с дождем, дождь). Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, утром и днем местами порывы 11-13, - прогнозируют специалисты.

Ночью в области температура опустится до -4º. А днем поднимется от +3 до +8º. В Волгограде в темное время суток будет -3º, а днем +6...+8º.