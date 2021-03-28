За сутки коронавирус стал причиной смерти пяти пенсионеров из Волгограда и области

Утром 28 марта 2021 года стало известно о 5 летальных случаях от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщил оперативный штаб, с начала пандемии уже 950 пациентов официально скончались от COVID-19.

Среди умерших – 85-летний волгоградец. Он обратился к врачам не сразу, а лишь спустя четыре дня. Уже в тяжелом состоянии попал в больницу, где умер. 68-летняя женщина из Иловлинского района прошла тестирование на ковид сразу же, но вирус вызвал смертельные осложнения. Погибли 57-летняя жительница Нехавеского района, 64-летняя пенсионерка из Фролово, 87-летний житель Городища.

- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, в том числе в условиях реанимации, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.

Волгоградцам напоминают: при первых признаках недомогания необходимо обратиться к врачам.