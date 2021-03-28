На юге Волгограда пьяный лихач сбил пенсионерку возле подъезда многоэтажки

Женщину сбили у подъезда. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП произошло в Красноармейском районе Волгограда 27 марта около шести часов вечера: 66-летняя женщина пострадал под колесами «Дэу Матиза» прямо у подъезда многоэтажного дома. Виновником аварии оказался 37-летний мужчина, которые сел за руль в нетрезвом виде.

- По предварительной информации, 37-летний водитель «Дэу Матиз» в состоянии алкогольного опьянения двигался задним ходом. Напротив дома № 9 по улице Штурманская совершил наезд на 66-летнего женщину-пешехода, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В этот же вечер в Среднеахтубинском районе пострадал 37-летний пешеход. Мужчину сбил 35-летний водитель «Митсубиси». Оба пострадавших госпитализированы с травмами. Добавим, что за минувшие сутки инспекторы ГИБДД задержали более двадцати пьяных лихачей, зафиксировали порядка 7550 нарушений ПДД.