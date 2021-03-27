За сутки заболели COVID-19 жители 18 районов Волгоградской области

В список попадают только те, у кого тест дал положительный результат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 27 марта 2021 новые случаи заболевания COVID-19 подтвердили тестами жителям Волгограда, Волжского и 18 районов Волгоградской области. На город-миллионник приходится всего 31 новый ковидный пациент, в Волжском – плюс 17 заболевших коронавирусом. Третью позицию занял Котельниковский район – 9 случаев.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, также 7 человек забоелли во Фролово, по 6 – в Калачевском и Суровикинском районах, по 5 – в Быковском, Жирновском, Котовском и Урюпинском. В Камышине и Михайловке на сегодня по 4 заразившихся коронавирусом, столько же в Старополтавском районе. Три человека подхватили вирус «в короне» в Ольховском, по два новых пациента в Дубовском и Киквидзенском. А Алексеевский, Нехаевский, Палласовский и Октябрьский районы внесли в списки заболевших по 1 жителю.

В Волгограде за год уже почти 21,5 тысячи заразившихся коронавирусом и более 350 смертей. В Волжском в три раза меньше - 7184 инфицированных и 108 умерших. Третьим идет Камышин - 3753 и 83. Из районов больше всего ковидных в Михайловском, Городищенском и Среднеахтубинском.