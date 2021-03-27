Три женщины и двое мужчин скончались от ковида в Волгоградской области

Все ковидные пациенты скончались в больницах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

По данным оперштаба, общее количество летальных исходов, где ковид сыграл фатальную роль, достигло 935. Еще пять смертей от коронавируса подтвердили в Волгоградской области за последние сутки. Среди умерших три женщины и двое мужчин, се пенсионного возраста – от 57 до 87 лет. У всех помимо COVID-19 с двусторонней пневмонией были проблемы с сердечно-сосудистой системой. В географии – Волгоград, Фролово, Городищенский, Иловлинский и Нехаевский районы области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, среди умерших пациентов 85-летний волгоградец и 87-летний житель Городищенского района. Самая молодая среди скончавшихся женщин – 57-летняя жительница Нехаевского района. Ее на скорой увезли в Урюпинскую ЦРБ уже в тяжелом состоянии. До этого она лечиться даже не пыталась. Через пять дней пришла к врачу и 64-летняя женщина из Фролово. А вот 68-летняя жительница Иловлинского района обратилась за помощью сразу, как только заболела. Но в этом случае медицина оказалась бессильна.

Всего в регионе уже более 53 тысяч заболевших коронавирусом, 50,8 тысячи из них справились с инфекцией.