Полсотни бесхозных гидротехнических сооружений насчитали в Волгоградской области

Подтопить в этом году может семь районов. Фото: Алексей ФОКИН

Перед началом весеннего половодья 2021 в Волгоградской области насчитали 44 бесхозяйных гидротехнических сооружения, еще 8 – с неопределенной формой собственности. Это более 16% от всех имеющихся в регионе ГТС. Проблему обсудили на совете Нижневолжского бассейнового округа.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Росводресурсах, бассейновый совет уделил особое внимание безаварийному прохождению весеннего паводка на Нижней Волге и состоянию гидротехнических сооружений. В Волгоградской области 52 из 317 имеющихся ГТС отнесли к проблемным. При этом полностью работоспособны лишь 17 из них, еще 34 – частично. Состояние одного гидротехнического сооружения оценили как неудовлетворительное.

Для сравнения, в Оренбургской области 60 бесхозных ГТС из 1008, в Ульяновской - всего два таких объекта, в Самарской - требуют внимания 17 сооружений из 588.

По прогнозам властей, в Волгоградской области в этом году может подтопить во время половодья Урюпинск, Фролово, а также поселения шести северных районов.