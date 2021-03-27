Девочка-подросток пострадала при пожаре в Волгограде

Пожарные справились с огнем за 20 минут. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Девочка-подросток едва не погибла при пожаре в Волгограде вечером в эту пятницу, 26 марта 2021 года. Сообщение о возгорании в частном секторе Ворошиловского района поступило в экстренные службы в начале шестого вечера. На улице Вяземской загорелся двухэтажный частный дом.

К моменту прибытия пожарных на место ЧП огонь охватил вещи и мебель на площади около 15 квадратных метров. Из горящего дома спасатели вывели девочку-подростка, однако к тому моменту она уже успела надышаться гари. Пострадавшую отправили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Пожарные справились с огнем спустя 20 минут после получения вызова.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном МЧС, причиной пожара в частном доме стало короткое замыкание электропроводки.

Если вы обнаружили пожар, звоните по телефону «101».