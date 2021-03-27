В Волгоградской области из-за коронавируса закрыли загс

Загс закрыт на неопределенный срок. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В ближайшее время жителям Нехаевского района Волгоградской области придется ездить в соседние райцентры, чтобы получить свидетельство о рождении, справку, подать заявление или зарегистрировать брак. Работа Нехаевского отдела загс приостановлена на неопределенный срок. Как рассказал на своей странице в соцсети глава Нехаевского района Сергей Кузнецов, начальник райотдела загс заболел коронавирусом.

Как сообщает «КП-Волгоград», до выхода работников районного отдела записи актов гражданского состояния с больничного по COVID-19 жители Нехаевского района могут оформить необходимые документы и справки в отделах загс соседних районов Волгоградской области. Они могут обращаться в загс в Урюпинске (тел. 8(84442) 4-24-14), а также в загс в станице Алексеевской (тел. 8 (84446) 3-10-00).