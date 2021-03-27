Под Волгоградом пройдет мотокросс «Битва на Волге»

Мотокросс пройдет в парке Волжском. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Волжском Волгоградской области в следующую субботу вновь пройдет мотокросс «Битва на Волге», посвященный Победе под Сталинградом. Более сотни спортсменов соберутся 3 апреля 2021 на мототрассе парка «Волжский». Соревнования второй раз пройдут в статусе открытого кубка ДОСААФ России по мотоциклетному спорту и соберут спортсменов из Москвы, Екатеринбурга, Воронежа и других городов страны. Для зрителей организаторы подготовили развлекательную программу.

На открытии мотокросса «Битва на Волге» 3 апреля 2021 в 11.00 в парке Волжском устроят показательные выступления военные разведчики и собаководы. В парке развернется выставка вооружения и техники, авиамоделей и арбалетов. Покажут зрителям и «Сталинградский блиндаж».

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, спортсмены выступят в личном и командном зачетах на мотоциклах в классах 65, 85, 125 кубических сантиметров, OPEN, OPEN-2 и «Ветераны». Мототрасса уже готова.