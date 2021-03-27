Трактор сбил пешехода на юге Волгограда

Женщину увезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пятничным утром в Кировском районе Волгограда произошло ДТП с участием пешехода. 55-летняя женщина попала под колеса трактора. По предварительной информации, за рулем тяжелой техники был 55-летний водитель. Трактор наехал на волгоградку напротив дома на Кирова, 138. Пешеход в тот момент находилась не на проезжей части, а двигалась по тротуару в попутном направлении.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, волгоградка после встречи с трактором получила ушибы. Ее на карете скорой помощи увезли с места ДТП в больницу.

Кстати, за прошедшие сутки на дорогах Волгограда и области это ДТП стало единственной аварией с пострадавшими. Сразу 19 человек в минувшую пятницу задержали пьяными за рулем. Всего же сотрудники ГИБДД зафиксировали почти семьсот нарушений правил дорожного движения водителями.